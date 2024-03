Endlich lohnt sich Alphabet Inc. C!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Alphabet-Aktie scheint negativ zu sein, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine zunehmend positive Stimmung der Anleger im letzten Monat, weshalb diese Kategorie mit "Gut" bewertet wird. Ebenso erfährt die Aktie eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Diskussionsintensität führt.

Laut Analysten aus Research-Abteilungen wurde die Alphabet-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv eingestuft, was auf eine langfristige Einschätzung als "Gut" hindeutet. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 136,5 USD, was nur eine geringe erwartete Kursentwicklung von 0,09 Prozent zeigt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Alphabet-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Situationen sowohl innerhalb von 7 Tagen als auch innerhalb von 25 Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.