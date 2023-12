Endlich lohnt sich Alerus!

Die Alerus-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Dabei wurden 3 Bewertungen als "Neutral" und keine als "Gut" oder "Schlecht" eingestuft, was auf ein durchschnittliches Rating für das Wertpapier hindeutet. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Alerus. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 20,17 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um etwa -8 Prozent vom letzten Schlusskurs (21,92 USD) fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht", und insgesamt erhält Alerus von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei Alerus bei 4, was eine negative Differenz von -1,43 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" darstellt. Daher erhält Alerus in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Alerus zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark variiert und eine erhöhte Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Alerus.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alerus bei 9,87, was unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 51,9 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.