Endlich lohnt sich Aixtron!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aixtron liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,9 Euro für jeden Euro Gewinn von Aixtron zahlt. Dies ist 45 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 50 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Aixtron beträgt aktuell 14,97 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 11,47, dass Aixtron überverkauft ist. Beide Werte führen dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Aixtron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,65 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +4,14 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Aixtron mit 7,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Gut" führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auch die Handelssignale der letzten Zeit ergeben 8 positive und 0 negative Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aixtron bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.