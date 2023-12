Endlich lohnt sich Agco!

Die Agco-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine Mehrheit von "Gut"-Bewertungen von Analysten erhalten, während nur eine Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 155 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 27,95 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 121,14 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Gut". Insgesamt wurde die Agco-Aktie von Analysten positiv bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Agco-Aktie bei 123,28 USD, während der aktuelle Kurs bei 121,14 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 -1,74 Prozent beträgt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 116,25 USD, was einer Abweichung von +4,21 Prozent entspricht. Somit wird auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0,98 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt leicht über dem Mittelwert von 0,84 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik von Agco durch die Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Agco diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Agco-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Gut".