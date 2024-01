Endlich lohnt sich AeroVironment!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Aerovironment war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Aerovironment daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist Aerovironment derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,94 %. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einem Durchschnitt von 109,41 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 122,1 USD, was eine positive Entwicklung von 11,6 Prozent zeigt. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält Aerovironment jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind alle Bewertungen "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlich abgegebenen Kursziele zeigen jedoch, dass die Aktie um -9,91 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammengefasst erhält Aerovironment von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.