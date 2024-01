Endlich lohnt sich AeroVironment!

Das Unternehmen Aerovironment hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 3 "Gut"-Meinungen und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 110 USD für das Wertpapier ergibt sich ein mögliches Abwärtspotential von -9,84 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aerovironment also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung bezüglich Aerovironment hat sich in den letzten Wochen laut Analyse deutlich verbessert, was dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung einbringt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Auch dafür erhält Aerovironment eine "Gut"-Bewertung. Alles in allem wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Aerovironment weist mit einem KGV von 49,22 einen deutlich höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 31,3 auf, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Aerovironment-Aktie am letzten Handelstag bei 122 USD lag, was einem Unterschied von +13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (126,15 USD) jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Aerovironment also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Diese verschiedenen Analysen ergeben insgesamt unterschiedliche Bewertungen für Aerovironment, wobei die durchschnittliche Einschätzung "Neutral" lautet.