Endlich lohnt sich Addiko Bank!

Der gleitende Durchschnittskurs der Addiko Bank liegt derzeit bei 13,07 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,8 EUR erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz von +5,59 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 13,11 EUR, was einer Distanz von +5,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Addiko Bank ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Addiko Bank haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge weisen keine signifikanten Unterschiede auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Addiko Bank daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass die Addiko Bank weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Addiko Bank auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält das Addiko Bank-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.