Endlich lohnt sich AdTheorent Holding Company!

Die Adtheorent hat in den letzten Tagen einen Kurs von 2,87 USD erreicht, was einem Anstieg von +11,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +71,86 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Adtheorent ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Adtheorent. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Adtheorent insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Kurzfristig ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung, da die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wurde. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,58 USD für das Wertpapier, was einem Aufwärtspotential von 24,85 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adtheorent liegt bei 65, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung der Aktie als "Neutral" in dieser Kategorie.