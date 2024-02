Power Assets Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Power Assets beträgt das aktuelle KGV 17. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" haben im Durchschnitt ein KGV von 10. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Power Assets damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Power Assets in den letzten Wochen festgestellt werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Power Assets beträgt 6,07 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,77 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Power Assets in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,4 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +35,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche dar, die im Durchschnitt um -22,48 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors, der eine Rendite von -22,48 Prozent aufweist, liegt Power Assets um 35,88 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.