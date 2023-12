Endlich lohnt sich Acme United!

Bei Acme United gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung der Stimmung und des Buzz. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver über das Unternehmen sprechen. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen und die Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Acme United in diesem Bereich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Acme United bei 40,55 USD und ist damit +19,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +42,33 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich weist Acme United ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,67 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,86 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Acme United 1,97 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.