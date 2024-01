Endlich lohnt sich Absci!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Absci-Aktie ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen, die in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen stattgefunden haben. Die überwiegende Mehrheit der Themen, die in diesen Diskussionen behandelt wurden, waren positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie geführt hat.

Die Intensität der Diskussionen im Internet kann die Stimmung in Bezug auf eine Aktie verstärken oder verändern. In Bezug auf Absci wurde eine hohe Diskussionsintensität festgestellt, was zu der Bewertung "Gut" in dieser Hinsicht geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was darauf hindeutet, dass es nur wenige Veränderungen gab. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild für Absci.

Die technische Analyse der Absci-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,2 USD lag, was einer Abweichung von +141,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,98 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +112,12 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also auch aus dieser technischen Analyse eine Bewertung von "Gut" für die Absci-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Absci-Aktie zeigt ebenfalls positive Werte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (27) als auch der RSI der letzten 25 Tage (18,47) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf den RSI führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass sowohl die Anlegerstimmung, die Diskussionsintensität, die technische Analyse als auch der Relative Strength Index positive Signale für die Absci-Aktie liefern. Die Gesamtbewertung für die Aktie auf Basis dieser Faktoren fällt daher positiv aus.