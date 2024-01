Endlich lohnt sich Aben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Eine Analyse des RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aben Minerals zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 50 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI beträgt der Wert 42,86, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Aben Minerals mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) niedriger ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Aben Minerals mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,24 eine Unterbewertung von 96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf. Demnach erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zu Aben Minerals veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dessen ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.