Endlich lohnt sich AJ Bell!

In den letzten 12 Monaten hat Aj Bell eine Performance von -7,15 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -1,66 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,48 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,4 Prozent, und Aj Bell war 3,75 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Aj Bell durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger bei Aj Bell ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegend positiven Themen führten zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Analysten schätzen die Aktie von Aj Bell langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv, 2 neutral und keiner negativ eingestellt. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 400 GBP, was einer Erwartung von 35,59 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".