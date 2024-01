Endlich lohnt sich AFC Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "Axt":

Die Anlegerstimmung bezüglich Afc Energy war in den letzten Tagen größtenteils neutral. In der Diskussion über das Unternehmen dominierten positive Themen, während negative Meinungen kaum zu verzeichnen waren. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend positiv aufgenommen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Afc Energy daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Afc Energy aktuell bei 16,2 GBP bewertet, was als positiv angesehen wird, da der Aktienkurs bei 18 GBP lag und somit einen Abstand von +11,11 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 16,43 GBP und einer aktuellen Differenz von +9,56 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt wird Afc Energy daher in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt aktuell einen Wert von 83,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass Afc Energy überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 39,1, was bedeutet, dass Afc Energy hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich hat Afc Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,21 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +7,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag Afc Energy um 5,73 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für Afc Energy.