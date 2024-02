Endlich lohnt sich 4 SC!

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. In einer Analyse von 4sc auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten überwiegend positive Kommentare und Befunde festgestellt. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um 4sc in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der 4sc bei 8,9 EUR liegt, was einer Entfernung von +4,22 Prozent vom GD200 (8,54 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,02 EUR, was zu einem Abstand von -1,33 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) für 4sc liegt bei 78,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung bezüglich 4sc in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Zudem zeigt die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.