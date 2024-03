Endlich geschafft, ioneer?

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein wichtiges Signal der technischen Analyse und misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI-Wert für Ioneer liegt bei 12,5, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,36, was auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Bewertung als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Ioneer in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ioneer für diese Stufe daher ein "gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ioneer derzeit bei 0,25 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,165 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -34 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,13 AUD auf, was als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "neutral".

Die Stimmung und das Sentiment können neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Ioneer auf sozialen Plattformen neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen aufgegriffen, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird Ioneer hinsichtlich der Stimmung als "neutral" eingestuft.