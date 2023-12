Endlich geschafft, Yondenko?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der Yondenko-RSI wurde auf 38,28 festgelegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 40,79, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich hieraus ein neutrales Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Yondenko ist insgesamt neutral. Dies basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit ergibt sich auch hier eine "neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine positive Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 2380,29 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs von 3000 JPY (+26,04 Prozent), was zu einer "gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2907,9 JPY, liegt der letzte Schlusskurs nur leicht darüber (+3,17 Prozent), was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yondenko somit aus charttechnischer Sicht ein "gut"-Rating für die einfache Charttechnik.