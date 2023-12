Endlich geschafft, Yau Lee?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Yau Lee in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, sodass die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Yau Lee wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Yau Lee derzeit bei 1,37 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,16 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -15,33 Prozent aufgebaut, was die Einstufung der Aktie als "Schlecht" zur Folge hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 1,14 HKD, was einer Differenz von +1,75 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Yau Lee zahlt die Börse 10,15 Euro. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche werden 79 Prozent weniger gezahlt, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Yau Lee mit -17,65 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,43 Prozent, wobei Yau Lee mit 16,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

