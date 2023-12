Endlich geschafft, Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro?

Sentiment und Buzz sind wichtige Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance durchschnittlich ist. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für das Unternehmen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie mit einem Wert von 66,67 weder überkauft noch überverkauft ist. Für das Signal gilt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also auch für den RSI eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies liegt 5,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 %. Der niedrige Ertrag führt daher zur Einstufung "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance mit 27,27 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von -7,18 Prozent in der "Verbraucherfinanzierung"-Branche liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.