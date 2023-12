Endlich geschafft, Yakult HonshaADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Yakult Honsha wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 54,81 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer Bewertung des Wertpapiers als "schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Yakult Honsha von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yakult Honsha liegt mit einem Wert von 19,65 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel", was die Aktie als "günstig" erscheinen lässt und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "gut" erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate in Bezug auf Yakult Honsha. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "schlecht". Das Internet kann somit die Stimmungen verstärken oder sogar drehen und zu neuen Einschätzungen für Aktien führen.