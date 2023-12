Endlich geschafft, Wiseway?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Wiseway intensiv diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Wiseway, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich die Diskussionsintensität für die Wiseway-Aktie als üblich aktiv, wodurch sie die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Wiseway.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Wiseway-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,049 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen kaum Abweichungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Wiseway-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.