Endlich geschafft, Widepoint C?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Widepoint herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Widepoint weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Widepoint weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 41,67), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Widepoint-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wird. Da bei Widepoint keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Widepoint für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,83 USD für den Schlusskurs der Widepoint-Aktie ergibt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,9 USD (+3,83 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zudem wird der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 1,75 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,57 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Widepoint für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Widepoint in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung ein "Gut".