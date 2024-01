Endlich geschafft, Wealthy Way?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Bei Haosen Fintech wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,84 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso zeigt der RSI25 von 40,26 Punkten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte wird die Aktie von Haosen Fintech als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,59 insgesamt 35 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 22,64 im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Haosen Fintech in den letzten Wochen kaum verändert haben. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Haosen Fintech befasst hat.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für Haosen Fintech in Bezug auf den RSI, fundamentale Aspekte, das Sentiment und die Anleger-Stimmung.