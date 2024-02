Endlich geschafft, Wanda Film?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wanda Film-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 56,05 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Wanda Film-Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird zur Bewertung herangezogen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Wanda Film-Aktie beträgt derzeit 12,96 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 12,3 CNH, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Wanda Film-Aktie auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Wanda Film ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen deuten auf eine positive Einschätzung hin, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wanda Film-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.