Endlich geschafft, Walgreens Boots Alliance?

Die Analysten haben die Aktie der Walgreens Boots Alliance auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von 18 Analystenbewertungen waren 2 gut, 6 neutral und 2 schlecht. Im letzten Monat gab es 0 gute, 1 neutrale und 1 schlechte Bewertung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf kurzfristiger Basis. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35,22 USD, was einer Erwartung von 42,72 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 24,68 USD liegt.

In technischer Hinsicht wird die Walgreens Boots Alliance derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,25 USD, was einer Abweichung von -9,43 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 22,85 USD, was einer Abweichung von +8,01 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance liegt derzeit bei 8,66 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität und eine positive Veränderung. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie von Walgreens Boots Alliance bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

