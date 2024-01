Endlich geschafft, Visionary Gold?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Anlegerstimmung gegenüber Visionary Metals war in den letzten Tagen laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien grundsätzlich neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Visionary Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wurde dem Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen haben Einfluss auf die Einschätzungen der Aktien. Bei Visionary Metals wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende wurde festgestellt, dass Visionary Metals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Visionary Metals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,09 CAD, was einer Differenz von +12,5 Prozent entspricht. Daher wurde eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD über dem gleitenden Durchschnitt von 0,07 CAD lag, was zu einer Abweichung von +28,57 Prozent führte. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhielt Visionary Metals daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wurde dem Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik vergeben.

