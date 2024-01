Endlich geschafft, Vesuvius ADR?

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Vesuvius neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnittskurs von 416,14 GBP für die Vesuvius-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 481,6 GBP, was einer positiven Abweichung von 15,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 438,03 GBP ergibt sich eine positive Abweichung von 9,95 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zu Vesuvius ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vesuvius-Aktie liegt bei 51, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 25,44 als überverkauft einzustufen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "gut"-Rating für Vesuvius.