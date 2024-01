Endlich geschafft, Upstart Holdings?

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Upstart ausgesprochen haben, sind der Meinung, dass die Gesamteinschätzung "Neutral" ist. Diese Einschätzung basiert auf 1 Kaufempfehlung, 3 Neutralbewertungen und 3 negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für Upstart liegt bei 28,25 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von -20,58 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 35,57 USD liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Gesamteinschätzung basierend auf der Analystenuntersuchung lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Upstart. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Upstart daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Upstart liegt aktuell bei 73,39 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,63, was bedeutet, dass Upstart weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Upstart in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch den Aktienkurs beeinflussen. Die Analyse der Kommentare und Meinungen in sozialen Medien ergab überwiegend negative Bewertungen. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Upstart in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.