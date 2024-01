Endlich geschafft, United Company RUSAL international public joint-stock compan?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von United Rusal Pjsc diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. In den vergangenen Tagen war das Meinungsbarometer weder stark positiv noch negativ für United Rusal Pjsc ausgerichtet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,5 HKD der United Rusal Pjsc-Aktie sich um 39,61 Prozent vom GD200 (4,14 HKD) entfernt, was als "Schlecht"-Signal einzustufen ist. Der GD50 liegt bei 2,66 HKD, was einem Abstand von -6,02 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den Durchschnittskursen der letzten 50 und 200 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 57,14, was weder ein überkauftes noch -verkauftes Signal ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 mit einem Wert von 56 führt zur Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab und auch die Diskussionen über das Unternehmen nicht besonders intensiv waren. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die United Rusal Pjsc-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.