Endlich geschafft, Ubicom Holdings?

Die Aktie von Ubicom wurde in den letzten Monaten sowohl in Bezug auf Sentiment und Buzz als auch auf technische Analyse und Anlegerverhalten bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz nicht überschritten hat. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Ubicom-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1541,55 JPY lag, der letzte Schlusskurs jedoch bei 1360 JPY, was einer Abweichung von -11,78 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs (1563,26 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Ubicom war neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Ubicom-Aktie zeigt, dass sie aktuell mit einem Wert von 80,41 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Für den RSI25 ergibt sich jedoch ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Gesamteinstufung als "Schlecht".