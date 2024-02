Endlich geschafft, UBI Soft Entertainment?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Ubisoft Entertainment liegt bei 68,42, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 für die Ubisoft Entertainment beträgt 35, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben die Stimmung rund um die Ubisoft Entertainment auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen auch negative Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Neutral" betrachtet. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab drei konkrete Signale (2 "Gut", 1 "Schlecht"), wodurch die Handelssignale insgesamt als "Gut" bewertet werden.

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktie ergab eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Stimmungslage daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergab unterschiedliche Bewertungen. Der längerfristige Durchschnitt zeigt eine "Schlecht"-Bewertung, während der kurzfristige Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird die Ubisoft Entertainment daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

