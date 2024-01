Endlich geschafft, Tuan Sing?

Die technische Analyse von Tuan Sing ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,3 SGD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,28 SGD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,67 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,27 SGD, was die Aktie mit einem Abstand von +3,7 Prozent als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eine besonders positive Stimmung gegenüber Tuan Sing. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass vor allem positive Themen die Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tuan Sing liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Tuan Sing somit in verschiedenen Bereichen mit "Neutral" bewertet.