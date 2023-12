Endlich geschafft, Toukei Computer?

In den letzten vier Wochen haben sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien rund um die Aktie von Toukei Computer nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien wurde Toukei Computer in den vergangenen zwei Wochen als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Folglich wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toukei Computer-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was auf ein "neutral" Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 62,86 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "neutral" Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Toukei Computer-Aktie bei 6309,63 JPY, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der Aktienkurs von 3570 JPY hat einen Abstand von -43,42 Prozent zur GD200 aufgebaut, was ebenfalls als "schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich mit einer Differenz von -43,41 Prozent ein "schlecht"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "schlecht" eingestuft.