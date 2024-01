Endlich geschafft, Toronto Dominion Bank Pref E?

Die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank liegt derzeit bei 4,74 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,29 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,45 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Toronto-dominion Bank derzeit überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Aktie führt. Es konnten insgesamt sieben positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Toronto-dominion Bank-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt positiv entwickelt hat. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Toronto-dominion Bank-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und der technischen Analyse.