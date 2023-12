Endlich geschafft, Tomson?

Die technische Analyse der Tomson-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittswert von 1,68 HKD aufweist. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,64 HKD, was einem Unterschied von -2,38 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,67 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,8 Prozent) eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Tomson-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf Tomson gab es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tomson. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Tomson liegt bei 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für Tomson.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung spielen eine Rolle bei der Bewertung von Tomson. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Tomson eine Einstufung als "Neutral" in diesem Punkt.