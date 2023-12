Endlich geschafft, Tomen Devices?

Die technische Analyse von Tomen Devices zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 5439,55 JPY beträgt, während die Aktie selbst auf 5060 JPY gefallen ist. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,98 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 5007,9 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +1,04 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Tomen Devices in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung gegenüber Tomen Devices wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei die Analysten feststellten, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der zeigt, dass die Tomen Devices-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt wird Tomen Devices daher in der Analyse als "Neutral" eingestuft.