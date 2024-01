Endlich geschafft, Tofutti Brands?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Meinung, was auch für die Bewertung von Aktien relevant sein kann. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Tofutti Brands zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tofutti Brands derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -3,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tofutti Brands eine schlechte Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung darüber, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigen keine Über- oder Unterbewertung der Tofutti Brands-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Analyse wird die Aktie von Tofutti Brands als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt 54 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", was zu einer schlechten fundamentalen Einstufung führt.