Endlich geschafft, The Carlyle Group?

Die Analyse der Analysten für Carlyle ergibt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung vorliegen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 40,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -14,11 Prozent fallen könnte, verglichen mit dem aktuellen Schlusskurs von 47,35 USD. Daraus resultiert eine negative Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Carlyle-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,54 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 47,35 USD, was einem Unterschied von +37,09 Prozent entspricht, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (42,15 USD) zeigen positive Entwicklungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Carlyle-Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Carlyle langfristig unterdurchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Carlyle-Aktie überverkauft ist und somit eine positive Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine positive Einschätzung für die Carlyle-Aktie basierend auf den technischen Indikatoren und eine negative Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.