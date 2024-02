Endlich geschafft, Tempur Sealy?

In den letzten Wochen wurde bei Tempur Sealy eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daraus ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Fundamental betrachtet ist Tempur Sealy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,15 liegt 71 Prozent unter dem Branchen-KGV von 65,47, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tempur Sealy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 45 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -10,23 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.