Endlich geschafft, Telus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Telus-Aktie beträgt derzeit 6, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Telus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Telus.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 24,82 CAD, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Telus-Aktie. Somit wird die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Telus auf Plattformen der sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral" Einstufung des Unternehmens führt. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermittelt werden, von denen 2 als "Gut" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt letztlich zu einer "Neutral" Bewertung der Aktie bezüglich der Anlegerstimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 15 liegt, was darauf hindeutet, dass die Telus-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Telus 15,67 Euro gezahlt, was 48 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Somit zeigt die fundamentale Analyse eine positive Bewertung für die Telus-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund des RSI, eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse und der Anlegerstimmung, sowie eine weitere "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen Analyse der Telus-Aktie.