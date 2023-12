Endlich geschafft, Tansh Global Food?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Shanghai Xng-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Shanghai Xng beträgt ebenfalls 65, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die trendfolgenden Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der sowohl auf 50- als auch auf 200-Tages-Basis betrachtet wird. Für Shanghai Xng beträgt der 200-Tages-Durchschnitt derzeit 0,06 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,044 HKD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,05 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird Shanghai Xng daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Shanghai Xng liegt bei 0 Prozent, was 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Shanghai Xng wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.