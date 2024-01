Endlich geschafft, TAG Immobilien?

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tag Immobilien ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um weitere Informationen für die Bewertung der Aktie zu gewinnen. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen, erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral". Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Stimmung und das Interesse an Tag Immobilien anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, die zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Tag Immobilien in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tag Immobilien derzeit bei 9,6 EUR. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 13,195 EUR liegt und damit einen Abstand von +37,45 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +10,7 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tag Immobilien liegt bei 30,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 40,78 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".