Endlich geschafft, Sugai Chemical Industry?

Die Sugai Chemical Industry hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung von Marktteilnehmern und in den sozialen Medien erhalten. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis als auch die Stimmungsanalyse zeigen eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Sugai Chemical Industry derzeit bei 2530 JPY, was +1,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,96 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine Bewertung von "Gut" für beide Zeiträume.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend neutral war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Sugai Chemical Industry. Sowohl der 7-Tage-RSI (62,22 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,72 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie, gemessen anhand der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die Aktivität als auch die Stimmungsänderung für die Sugai Chemical Industry werden als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Sugai Chemical Industry daher in technischer Hinsicht und bezüglich der Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung.