Endlich geschafft, Stratec Biomedical?

Weitere Suchergebnisse zu "OppFi":

Die aktuelle Situation der Stratec-Aktie wurde mithilfe einer technischen Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 51,36 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 41,35 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -19,49 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (42,68 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,12 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Stratec eine aktuelle Rendite von 2,26 Prozent, was 1,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt und von den Analysten als "Gut" bewertet wird.

Der Aktienkurs von Stratec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Underperformance von -38,71 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors (-8,81 Prozent) liegt Stratec mit -37,71 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Stratec-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.