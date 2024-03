Endlich geschafft, Storebrand ASA?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Storebrand Asa-Aktie liegt bei 32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 47,66 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Storebrand Asa.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Storebrand Asa als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 12,98 insgesamt 37 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 20,58 beträgt. Aus fundamental-analytischer Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da die Meinungen gemischt sind.

In Bezug auf die Dividende weist Storebrand Asa derzeit eine Dividendenrendite von 4,28 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,65 % im Segment "Versicherung". Aufgrund dieser geringen Differenz von nur 0,37 Prozentpunkten wird die Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.