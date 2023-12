Endlich geschafft, Springwater Special Situations?

Weitere Suchergebnisse zu "Springwater Special Situations Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte in naher Zukunft einen Kursrückgang erleben, während ein überverkaufter Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnte. Für Clean Energy Special Situations wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Clean Energy Special Situations-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Tendenz. Auch die Diskussionen der Anleger drehten sich verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Clean Energy Special Situations. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Clean Energy Special Situations die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Energy Special Situations-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,4 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,54 USD um +1,35 Prozent darüber, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 10,51 USD, der letzte Schlusskurs weicht um +0,29 Prozent ab. Auch auf dieser kurzfristigeren Grundlage wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen. Insgesamt erhält die Clean Energy Special Situations-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.