Endlich geschafft, Sino Oil, Gas?

Die Sino Oil And Gas-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht bewertet. Der Kurs liegt mit 0,122 HKD 6,15 Prozent unter dem GD200 (0,13 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,11 HKD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Sino Oil And Gas-Aktie die Einstufung: "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Sino Oil And Gas von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sino Oil And Gas führt zu einer Einstufung als "Gut", sowohl bei einer Betrachtung über 7 Tage (11,11) als auch über 25 Tage (39,29). Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Daher wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

