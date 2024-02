Endlich geschafft, Simulations Plus?

Die Dividendenrendite von Simulations Plus beträgt derzeit 0,6 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51,21 Punkten, was bedeutet, dass die Simulations Plus-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 43,84 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Simulations Plus insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat Simulations Plus im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,09 Prozent erzielt, was 5,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 2,5 Prozent, wobei Simulations Plus aktuell 2,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Simulations Plus von Analysten insgesamt mit einer Einstufung "Gut", 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 55 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 33,5 Prozent ergibt und somit zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Simulations Plus.