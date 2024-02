Endlich geschafft, Silver Buckle Mines?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Die Analyse von Silver Buckle Mines basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Silver Buckle Mines-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Silver Buckle Mines also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Silver Buckle Mines in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist eher neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Silver Buckle Mines bei 0,22 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,207 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,91 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 0,2 USD, was zu einem Abstand von +3,5 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Silver Buckle Mines basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.

