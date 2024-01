Endlich geschafft, Sia Engineering?

Der Aktienkurs von Sia Engineering hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor um 4,46 Prozent gesteigert, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Verkehrsinfrastruktur-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate -5,75 Prozent, wobei Sia Engineering mit 10,21 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um Sia Engineering in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Sia Engineering gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sia Engineering-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils nahe dem Durchschnitt, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Sia Engineering einen Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 44,44 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.